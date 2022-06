Mozart acredita na recuperação do Guarani e fala sobre reforços na apresentação

Por Estadão - Estadão 8

Um dia depois da dolorida derrota para o Ituano, por 2 a 0, em pleno Brinco de Ouro, o Guarani apresentou oficialmente, na tarde desta quarta-feira, Mozart como seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O substituto de Marcelo Chamusca assume o time na penúltima colocação, com apenas 13 pontos. São três jogos sem vitória e duas derrotas seguidas. Mesmo assim, o treinador acredita que o clube tem condições de reverter essa situação.

“É um desafio, realmente. Mas encaro como uma oportunidade para mim. Pela história do Guarani e pelos jogadores que aqui foram revelados para o futebol. Momento delicado, mas possível de reverter, com bastante trabalho. Vou procurar colocar em prática aquilo que eu entendo de futebol no dia a dia e fazer com que os jogadores recuperem a confiança”, disse o treinador.

Apesar de ter elogiado o elenco bugrino – trabalhou com 11 jogadores -, Mozart já apresentou ao presidente Ricardo Moisés uma lista com possíveis reforços, que seriam indicados para a diretoria do CSA, onde estava há um mês até pedir demissão.

“Sobre contratações, eu já tinha uma lista no meu clube anterior e continuo com ela. São atletas que estamos monitorando. Vamos conversar com o presidente e avaliar as possibilidades”, comentou.

A estreia de Mozart será no próximo sábado, quando o Guarani visita o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 16ª rodada da Série B.

