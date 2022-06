Cubano dá susto ao colidir com trampolim em Budapeste; Brasil fica perto do pódio

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Mundial de Esportes Aquáticos registrou mais um susto nesta quarta-feira, em Budapeste. Após o resgate de Anita Álvarez, americana que desmaiou durante a disputa do nado artístico na semana passada, agora foi a vez do cubano Luis Gustavo Cañabate gerar preocupação nos competidores e espectadores. Ele se acidentou enquanto competia na prova por equipes mistas dos saltos ornamentais.

Continua depois da publicidade

Na hora de sua apresentação, Cañabate se lançou ao ar para efetuar um giro, mas caiu com o corpo na direção do trampolim e bateu com a perna nele, caindo de costas na piscina da Duna Arena. Os presente se sobressaltaram diante da cena, mas viram o cubano deixar a água sem nenhuma lesão aparente.

O erro deixou o competidor com uma nota zero. Antes disso, contudo, ele já havia celebrado um resultado importante no salto sincronizado de 10 metros, ao lado do companheiro Carlos Daniel Ramos, na terça-feira. A dupla cubana ficou em sexto lugar.

Advertisement

BRASIL FICA PERTO DO PÓDIO

Continua depois da publicidade

Também nesta quarta-feira, Ingrid Oliveira, quarta colocada da plataforma individual na segunda, competiu na prova final das equipes mistas ao lado de Rafael Fogaça. Os dois alimentaram esperanças de pódio para o Brasil ao longo da competição, mas terminaram em sexto lugar. A vencedora foi a China, que subiu na primeira posição do pódio ao lado de França, em segundo, e Grã-Bretanha, em terceiro.

Mais tarde, Fogaça participou também da final do trampolim sincronizado misto. Desta vez, com Anna Lúcia dos Santos como companheira, terminou no 12º lugar, em mais uma prova encerrada com o ouro nas mãos da China. A Itália ficou em segundo e a Grã-Bretanha foi a terceira.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].