Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 104 em junho

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu de 105 pontos em maio para 104 pontos em junho, ainda em meio aos efeitos da guerra na Ucrânia, que impulsionaram a inflação e pesaram no crescimento do bloco, segundo dados publicados hoje pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia.

O resultado de junho, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 103 pontos.

Apenas a confiança do consumidor diminuiu de -21,2 pontos em maio para -23,6 pontos em junho, confirmando a estimativa inicial, mas a da indústria subiu de 6,5 para 7,4 pontos no mesmo período, superando o consenso de 5 do mercado, e a de serviços também avançou, de 14,1 para 14,8 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.

