'Stranger Things': Atriz revela que Max terá que 'ser mais corajosa do que nunca'

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things está chegando e a atriz Sadie Sink declarou que será possível ver o “lado mais feroz” de Max nos novos episódios. Após todos os acontecimentos envolvendo sua personagem e Vecna, parece que a última parte da história vai explorar ainda mais sua força.

Continua depois da publicidade

Ao The Hollywood Reporter, via ScreenRant, ela compartilhou um pouco do que a aguarda no volume 2 da série. Segundo a atriz, Max precisará “ser mais corajosa do que nunca”.

“A jornada de Max no Volume 2, eu acho, é sobre como ela tem que fazer algumas escolhas realmente corajosas. E ela já o fez, mas acho que ela tem que realmente intensificar e ser mais corajosa do que nunca”, disse.

Advertisement

“Esse era um lado bom dela de se ver, assumindo o controle de sua própria vida, seu próprio destino e meio que assumindo uma posição, o que ela sempre foi boa, mas isso é ao extremo. Então, é bom ver esse lado mais feroz, que tivemos um vislumbre no último episódio, quando ela está escolhendo lutar. Acho que é um pouco mais disso”, explicou.

Continua depois da publicidade

A primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. Os novos episódios chegam na plataforma de streaming na próxima sexta-feira, 1º de julho.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].