Homem empurra companheira e agride funcionários no aeroporto da Inglaterra

Dois funcionários do Aeroporto de Bristol, localizado na Inglaterra, foram agredidos por um passageiro após problemas no embarque. As cenas, flagradas no dia 17 de junho deste ano, mostram o momento em que o homem, que estava acompanhado da mulher, avança sobre os funcionários com os quais estava discutindo.

Nas imagens é possível ver que, antes do homem partir para cima dos funcionários, a mulher aparece discutindo com os funcionários. Nesta hora, o homem empurra a companheira, que cai no chão. Após as agressões, a mulher levanta e afasta o agressor, mas a discussão continua. Um dos funcionários agredidos ainda tenta avançar sobre o passageiro, mas é contido pela companheira do agressor, que o empurra diversas vezes.

O casal esperava embarcar em um voo da easyJet para Alicante, cidade localizada no sudoeste da Espanha, quando a discussão começou.

Em nota, um porta-voz do Aeroporto de Bristol disse que “comportamento anti-social, violento ou ameaçador não será aceito pelo Aeroporto de Bristol ou pelas companhias aéreas”. e que “embora esses incidentes sejam raros, nós os levamos muito a sério e apoiaremos totalmente qualquer investigação policial”.

Carla Melo, especial para o Estado

Estadao Conteudo

