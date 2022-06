Petrobras reinicia processo de venda de três refinarias

Por Estadão - Estadão 6

A Petrobras anunciou na segunda-feira, 27, que reiniciou os processos de venda da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, além dos ativos logísticos integrados a essas refinarias.

Segundo a estatal, os teasers com as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes estão disponíveis no site da Petrobrás.

As próximas etapas dos processos serão informadas oportunamente.

No comunicado, a empresa informou que seu plano de desinvestimento em refino representa, aproximadamente, 50% da capacidade de refino nacional, totalizando 1,1 milhão de barris por dia de petróleo processado, e considera a venda integral das três refinarias acima e da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), da Refinaria Gabriel Passos (Regap), da Refinaria Isaac Sabbá (Reman) e Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor).

“A venda dessas oito refinarias está sendo conduzida de acordo com o Decreto 9.188/2017 e a Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras, por meio de processos competitivos independentes, os quais se encontram em diferentes estágios, conforme amplamente divulgados pela companhia”, disse a estatal no documento.

A Petrobras concluiu a venda da Rlam em novembro do ano passado e já celebrou contrato de compra e venda das refinarias Reman, Lubnor e SIX, aguardando agora o cumprimento das condições precedentes, dentre elas, a obtenção de aprovações regulatórias, para serem concluídas. A Regap está em fase vinculante.

Marcia Furlan

Estadao Conteudo

