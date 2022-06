Pode ser válido considerar alta de juros de 50 pb em julho, diz dirigente do BCE

Por Estadão - Estadão 7

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks disse nesta terça-feira, 28, que pode ser válido considerar um aumento de juros de 50 pontos-base (pb) em julho. Em entrevista à TV Bloomberg, Kazaks ponderou que pode ser razoável antecipar as altas de juros se o quadro da inflação, que está em níveis recordes na zona do euro, se agravar.

Ele afirmou, no entanto, que seu cenário base continua sendo de que o BCE elevará juros em 25 pontos-base no mês que vem e em mais 50 pontos-base em setembro.

Kazaks falou às margens do Fórum do BCE, na cidade portuguesa de Sintra.

