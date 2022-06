Com gol de Pedro Raul, Goiás vence Cuiabá e deixa a zona de rebaixamento

Por Estadão - Estadão 1

No confronto direto na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Goiás levou a melhor e venceu o Cuiabá por 1 a 0, pela 14ª rodada, nesta noite no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). Apesar de não ter jogado bem, sendo pressionado por todo jogo pelo Cuiabá, o time goiano conseguiu a vitória com gol de Pedro Raul, aos 34 minutos, que marcou seu sétimo na competição.

A vitória tira o Goiás da zona de rebaixamento e faz o time pular para a 14ª posição, com 17 pontos. O Goiás não vencia há quatro rodadas e o resultado alivia o clima no clube. O Cuiabá estaciona nos 13 pontos e fica na 18ª posição, na zona de rebaixamento. É a quinta derrota consecutiva do Cuiabá fora de casa. Antes perdeu para Flamengo, América, São Paulo e Santos.

Os dois times voltam a jogar pela 15ª rodada. O Cuiabá encara o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), enquanto o Goiás visita o América Mineiro em Belo Horizonte (MG).

Mesmo fora de casa, o Cuiabá começou melhor e dominou os primeiros minutos. Após os dez minutos, o Goiás melhorou e começou a levar perigo ao gol de Walter. Aos 11 minutos, o Goiás criou a primeira boa chance. Vinicius cruzou pela direita e Diego cabeceou sozinho dentro da área, a bola desviou em Alan Empereur e quase entrou.

Aos 16 minutos, o Cuiabá teve grande chance de abrir o marcador. André Luís cruzou, Yan Souto desviou contra e a bola bateu no travessão. Na sequência, Elton perdeu o gol dentro da pequena área.

O Cuiabá pressionou no final e criou pelo menos três chances de abrir o marcador. Aos 38 minutos, criou boa chance com João Lucas, que recebeu pela direita, cortou para esquerda e bateu para boa defesa de Tadeu. Aos 40 minutos, Rafael Gava chutou de fora da área e acertou o travessão do goleiro do Goiás. Aos 44, Osorio recebeu dentro da área e bateu de primeira e mandou por cima.

O visitante voltou para o segundo tempo também criando chances de gols. Aos seis minutos, Elton de cabeça levou perigo ao gol de Tadeu. O Cuiabá voltou a criar aos 19 minutos, quando Elton tabelou com Kelvin Osório e bateu para boa defesa de Tadeu. Assim como no primeiro tempo, o Cuiabá era melhor que o Goiás, mas não conseguia transformar o domínio em gols.

Acuado em campo, o Goiás conseguiu achar o gol graças ao artilheiro do time na competição. Após cruzamento de Diego, Pedro Raul mandou de primeira no canto de Walter, marcando seu sétimo gol no Brasileirão aos 35 minutos. No final, o Cuiabá tentou o empate, mas daí o Goiás se fechou todo na defesa.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 CUIABÁ

GOIÁS – Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales (Caio Vinícius), Vinícius (Renato Júnior), Elvis (Danilo Barcelos) e Juan (Fellipe Bastos); Luan Dias (Dadá Belmonte) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Joaquim) e Kelvin Osorio (Rodriguinho); André Luís (Valdivia), Felipe Marques (Jonathan Cafu) e Élton (Jenison). Técnico: António Oliveira.

GOL – Pedro Raul aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR).

CARTÕES AMARELOS – Yan Souto, Matheus Salles e Reynaldo(GOIÁS). Valdivía, Jenison, João Lucas e Alan Empereur(CUIABÁ)

CARTÃO VERMELHO – Alan Empereur(CUIABÁ)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

