Zeca Camargo tranquiliza fãs após cirurgia: 'Me recupero aos poucos'

Por Estadão - Estadão 8

Zeca Camargo passou por uma cirurgia de emergência nesta semana. Nas redes sociais, o jornalista atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde neste sábado, 25.

Na terça-feira, 21, Zeca foi operado em decorrência de um descolamento de retina. Em uma publicação no Instagram, ele revelou como está sua visão.

“Estou melhor. Primeiro por conta dos cuidados de um dos oftalmologistas mais incríveis e atenciosos que já conheci. Ciência maravilhosa. Mas além disso, o que me deixa cada minuto mais forte são as mensagens de carinho que chegam. Eu sabia que vocês responderiam com a mesma consideração que eu dedico aqui neste espaço”, escreveu.

“Só que esse amor, essa dedicação que vocês demonstraram aqui superou todas as expectativas. E assim eu me recupero aos poucos. A visão do olho direito ainda está, como explicar? Líquida”, explicou.

“Mas de resto sigo sem dor, sem traumas e confiante. Em breve retomaremos nossa troca aqui. E ela vai ser ainda mais incrível. Mais transparente. Mais cristalina. Mil vezes obrigado. Que maravilha é se sentir abraçado por tanta gente legal”, celebrou.

