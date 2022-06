Com vento, chuva e sem boas ondas, etapa Rio Pro é adiada pelo 2º dia seguido

Por Estadão - Estadão 11

O Rio Pro, etapa brasileira da Liga Mundial de Surfe, foi adiado pelo segundo dia consecutivo na manhã deste domingo. A organização da WSL decretou mais um “day-off”, já que o vento sudoeste persistiu na Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), além do dia ter amanhecido chuvoso e o mar estar sem boas ondas.

A próxima chamada fica para esta segunda-feira, também às 7h15. Dependendo das condições do mar, as baterias poderão começar já às 7h35. A agenda do Rio Pro vai até quinta-feira. As disputas masculinas do Rio Pro estão nas oitavas de final, enquanto a feminina já está na semifinal, com nove brasileiros vivos na briga pelo título da etapa.

No sábado, o torneio já havia sido adiado principalmente por causa do vento maral que persistiu por todo o dia, segundo explicou Jessi Miley-Dyer, vice-presidente de circuitos e competições da World Surf League. Além disso, foi o dia de ondas mais baixas no circuito fluminense. A expectativa para o domingo era que as ondas estivessem maiores, mas os ventos voltaram a dificultar a realização da prova, ainda com o acréscimo das chuvas. Na segunda e terça-feira, a organização informou que espera um mar com melhores condições para o restante da competição.

Oito brasileiros seguem na busca pelo título em casa na antepenúltima etapa antes da WSL Finals, sendo que metade deles competem entre si. No feminino, Tatiana Weston-Webb está na chave da americana Carissa Moore. Após conseguir a primeira nota 10 do Rio Pro na sexta-feira, Caio Ibelli disputará com Samuel Pupo, enquanto o campeão olímpico Ítalo Ferreira terá pela frente Michael Rodrigues.

Os outros brasileiros na disputa são o líder do ranking Filipe Toledo, que encara o peruano Miguel Tudela. Mateus Herdy e Yago Dora enfrentam os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing, respectivamente. Já Miguel Pupo está na bateria do americano Nat Young.

Veja os duelos das oitavas de final masculina:

Jack Robinson (AUS) x Mateus Herdy (BRA)

Caio Ibelli (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

Italo Ferreira (BRA) x Michael Rodrigues (BRA)

Miguel Pupo (BRA) x Nat Young (EUA)

Filipe Toledo (BRA) x Miguel Tudela (PER)

Connor O’Leary (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)

Ethan Ewing (AUS) x Yago Dora (BRA)

Callum Robson (AUS) x Jackson Baker (AUS)

Veja os duelos da semifinal feminina:

Johanne Defay (FRA) x Gabriela Bryan (HAV)

Carissa Moore (EUA) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

