Medina se lesiona e deve perder próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe

Eliminado na repescagem do Rio Pro, etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe, Gabriel Medina se lesionou e não deve surfar em J-Bay, na África do Sul, o penúltimo evento da temporada antes da disputa do WSL Finals. A assessoria de imprensa do surfista informou que ele sofreu uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e passará por novos exames dentro de duas semanas.

Com isso, o tricampeão mundial deve encerrar a temporada com participação em apenas quatro etapas do circuito. Isso caso consiga competir no Tahiti, em agosto. Depois, restará apenas a disputa do Finals, em San Clemente, na Califórnia, com a presença dos cinco melhores ranqueados para decidir o título. Vencedor no ano passado, Medina não tem mais chances de se classificar.

Depois de anunciar que se afastaria das competições e não participar das cinco primeiras etapas do circuito, Medina voltou a competir no final de maio e foi terceiro lugar tanto em G-Land, na Indonésia, quanto em Punta Roca, em El Salvador. Com os dois pódios, somou 13.320 pontos no ranking e se colocou na 23º posição.

Apesar de pouco provável, o surfista ainda podia sonhar em ir para a decisão, mas o desempenho frustrante na Praia de Itaúna, em Saquarema, e a lesão zeraram a possibilidade. Agora com 14.560 pontos, ele não consegue mais alcançar o quinto colocado Kanoa Igarashi, também eliminado na repescagem da etapa brasileira, que continua sendo disputada.

As oitavas de final da disputa masculina e as semifinais femininas seriam realizadas no sábado, mas as ondas de Itaúna estavam mais baixas e havia previsão de vento sudoeste. Por isso, a continuidade da competição foi adiada.

Medina foi eliminado na sexta-feira, mas a jornada começou na quinta, quando ele perdeu a primeira rodada para Connor OLeary. Então, precisou ir para a repescagem por uma vaga nas oitavas de final e acabou eliminado pelo australiano Callum Robson. Ao sair do mar, foi visto mancando e se queixou de dores por causa de uma pancada no joelho direito.

