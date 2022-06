Palmeiras se reorganiza para enfrentar Avaí no intervalo entre mata-matas

Por Estadão - Estadão 9

Em um momento de reorganização em meio a uma maratona de jogos importantes, o Palmeiras treinou neste sábado visando o confronto com o Avaí neste domingo, às 16h, no estádio da Ressacada, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Danilo volante é desfalque por acúmulo de cartões amarelos. Além dele, o técnico Abel Ferreira, que retorna após se recuperar da covid-19, não terá o volante Jailson, com uma lesão no joelho.

Se Danilo não joga, o mesmo não pode se dizer de Zé Rafael, que desfalcou o Palmeiras na vitória por 2 a 1 frente ao São Paulo justamente por suspensão. Com isso, Gabriel Menino voltou a treinar entre os titulares. Abel Ferreira indicou que poderá preservar alguns jogadores, até porque está no meio de uma série cansativa de jogos. Derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo na quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o time tem pela frente dois duelos com o Cerro Porteño, pelas oitavas da Libertadores, nas duas próximas semanas, antes de voltar a enfrentar o rival tricolor.

Neste sábado, o treinador comandou uma atividade abrangendo o campo todo e aperfeiçoou saídas de bola da zaga ao ataque, com ênfases nas transições, movimentações, inversões, posicionamentos. Os atletas ainda fizeram uma atividade de finalização, além de um treino técnico em dimensões reduzidas. Existe a expectativa que Raphael Veiga volte a ser relacionado. O jogador não entra em campo desde o empate com o Atlético-MG. Ele treinou normalmente e deve ficar como opção no banco de reservas.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Gabriel Verón. Quem tem participado dos treinos são os novos reforços ofensivos do Palmeiras, Merentiel e José López, que estrearão a partir do dia 18 de julho. O segundo, inclusive, chegou a fazer cinco gols em uma das atividades comandadas por Abel Ferreira.

“Contente e com muita ansiedade, contando os dias para competir e ajudar a equipe, e para que a torcida possa desfrutar um pouco do nosso jogo”, falou José López. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. O time alviverde não perde há 12 jogos na competição nacional.

