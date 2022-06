São Paulo se vinga do Palmeiras e obtém vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 12

São Paulo e Palmeiras se encontraram três dias depois de terem se enfrentado pelo Brasileirão e o desfecho desta quinta, pelas oitavas da Copa do Brasil, foi diferente. O time tricolor ganhou do rival alviverde por 1 a 0 e abriu vantagem em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio do qual busca o título inédito. O que se repetiu foi o autor do gol são-paulino: o meio-campista Patrick, que com Rogério Ceni se transformou em atacante.

O Palmeiras sofreu apenas a sua quarta derrota em 2022, a segunda para o São Paulo, o time que mais vezes venceu o rival alviverde e que foi responsável por quebrar uma série invicta do time de Abel Ferreira na temporada que já durava 19 partidas.

Haverá um novo Choque-Rei no dia 14 de julho, no Allianz Parque. Não há gol marcado fora como critério de desempate. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para reverter a vantagem do São Paulo, que joga pelo empate. Em caso de vitória palmeirense com um gol de vantagem, os times decidem a vaga nos pênaltis.

Alguns elementos se repetiram do jogo de segunda-feira para o duelo desta quinta. O principal deles foi o autor do gol são-paulino no primeiro tempo. Patrick, jogando mais uma vez como um segundo atacante, foi às redes aos 30 minutos. Teve seu esforço recompensado ao tabelar com Nestor, chegar antes de Gómez e bater com categoria na saída de Weverton.

As semelhanças em relação à partida anterior param por aí. O Palmeiras teve uma apresentação muito diferente da que fez há três dias. Apático, o time de Abel Ferreira praticamente nada produziu ofensivamente. Jandrei assistiu aos primeiros 45 minutos tranquilamente. Os visitantes só levaram perigo em uma enfiada de bola para Veron na área que o jovem atacante não alcançou. Se alcançasse, sairia na cara do gol.

Abel, que testou negativo para covid, mas foi vetado pela CBF de estar à beira do campo porque ainda não cumpriu os sete dias de isolamento, certamente se irritou com o que viu em campo. Os atacantes palmeirenses não foram capazes de superar a marcação do São Paulo, que não deixou o rival finalizar. Quando achava espaços, o time visitante errava no encaixe individual.

Na etapa final, o cenário foi parecido com o de segunda-feira. O Palmeiras encaixotou o São Paulo. Ficou com a bola, passou a dominar as ações e empurrou o rival. No entanto, os zagueiros dos donos da casa, especialmente Arboleda, se saíram bem, e os visitantes não foram eficazes como haviam sido há três dias. João Martins fez as cinco alterações, mas nenhuma deu resultado.

SÃO PAULO 1 X 0 PALMEIRAS

Gol: Patrick, aos 30 do 1º tempo

SÃO PAULO: Jandrei; Arboleda (Miranda), Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Gabriel (André Anderson), Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick (Pablo Maia) e Reinaldo (Welington); Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Rafael Navarro), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron (Gabriel Menino), Dudu (Wesley) e Rony (Breno Lopes). Técnico: João Martins (auxiliar).

Juiz: Raphael Claus (Fifa/SP) .

Amarelos: Murilo, Gómez, Reinaldo, Gabriel, Marcos Rocha.

Público: 38.201 torcedores.

Renda: R$ 2.005.965,00.

Local: Morumbi.

