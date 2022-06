Lula diz que, se eleito, Zona Franca de Manaus será 'intocável'

Por Estadão - Estadão 2

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira, 23, que, se for eleito, a Zona Franca de Manaus (ZFM) será “intocável” e os benefícios tributários na região serão mantidos para que possam atrair empresas e gerar empregos ao Estado.

“Temos que ter coragem de dizer que a gente vai manter a Zona Franca. Eles agora querem destruir criando imposto para a Amazônia. Eles têm que conhecer o povo da Amazônia, interesses do povo e não interesses econômicos de um ou outro empresário brasileiro ou estrangeiro”, disse Lula, em tom crítico ao governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

No fim de abril, o governo ampliou de 25% para 35% a redução geral das alíquotas do IPI com o argumento de que é preciso estimular a indústria neste momento de baixo crescimento. No entanto, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus (ZFM) ficariam de fora do corte para não tirar a “competitividade tributária” da região.

Para parlamentares, empresários e produtores da Região Norte, a medida reduz drasticamente a vantagem competitiva da ZFM. O decreto com a decisão do IPI foi suspenso parcialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Giordanna Neves

Estadao Conteudo

