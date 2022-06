Tiago Abravanel revela afastamento de Naiara Azevedo e Arthur Aguiar após 'BBB'

Por Estadão - Estadão 6

Tiago Abravanel afirmou que relação com Naiara Azevedo e Arthur Aguiar não está forte após a participação deles no Big Brother Brasil 22.

“Estamos vivendo um momento de digestão, estamos digerindo o que a gente viveu, sempre estive disponível para conversar. Troquei algumas mensagens com Arthur e combinamos de nos encontrar. A Naiara só nos falamos no 101, não nos falamos depois disso”, contou em entrevista ao PodDelas, podcast comandado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

“Acho que o tempo resolve as coisas, sabe? Eu não tenho problema com nenhum dos dois, gosto muito deles. Eu tinha uma relação mais forte com a Naiara antes do programa. Não sei o que falaram para ela, não sei como o programa bateu para ela, mas continuo tendo o mesmo carinho, respeito e amor por ela”, acrescentou.

Em relação ao Arthur, ele disse que a amizade foi criada no programa, mas não sabe se permanecerá da mesma forma fora da casa. “O Arthur é uma pessoa que eu conheci dentro de um processo muito intenso para a gente, me conectei de uma maneira muito positiva. Não sei como essa conexão vai se manter aqui fora, mas é uma pessoa que eu respeito e que eu quero poder trocar também.”

Abravanel também falou sobre os comentários de pessoas que especulam coisas sobre as amizades deles. “Existe uma cobrança, um julgamento”. Por fim, ele disse que não tem nada contra nenhum dos dois.

Redação, O Estado de S. Paulo

