Venda de moradias usadas nos EUA cai 3,4% em maio ante abril

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos tiveram queda de 3,4% em maio, na comparação com abril, ao ritmo anualizado de 5,41 milhões, informou nesta terça-feira, 21, a Associação Nacional das Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O número no ritmo anualizado coincide com a previsão dos analistas, mas a variação porcentual não, já que o resultado de abril foi revisado.

Continua depois da publicidade

A mediana de preços das residências usadas à venda ficou em US$ 407.600 em maio, alta de 14,8% na comparação anual.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Gabriel Bueno da Costa*

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].