Lula e Ciro parabenizam Gustavo Petro, presidente de esquerda eleito na Colômbia

Por Estadão

Os pré-candidatos à presidência do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) celebraram, em suas contas do Twitter, a vitória do esquerdista Gustavo Petro nas eleições presidenciais da Colômbia. Petro derrotou o populista de direita Rodolfo Hernández com 50,51% dos votos.

O ex-presidente Lula felicitou Petro, a vice-presidente eleita Francia Márquez e “todo o povo colombiano”. “A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina”, escreveu o petista.

Ciro, por sua vez, parabenizou o presidente eleito e os colombianos, aproveitando para criticar o candidato derrotado, Hernández. “É sempre motivo de alegria quando um dinossauro de direita some do mapa”. No entanto, o pedetista sinalizou que a vitória nas eleições não é o suficiente. “Para a esquerda, não basta vencer. É preciso governar bem. Só assim os monstros não voltam”, acrescentou.

Por décadas, a Colômbia tem sido governada pela direita. Gustavo Petro, ex-guerrilheiro do M-19 – uma guerrilha nacionalista que assinou um acordo de paz em 1990 -, se tornou o primeiro presidente de esquerda eleito na história do país, aprofundando um ciclo eleitoral que tem eleito esquerdistas na América Latina.

