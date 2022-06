Yago Dora impressiona e avança em El Salvador ao lado de Medina, Toledo e Caio

Por Estadão - Estadão 9

A sétima etapa do Circuito Mundial de Surfe, em El Salvador, começou nesta quarta-feira com o brasileiro Yago Dora impressionando os jurados após acertar um aéreo com rotação de encher os olhos. A manobra, realizada nos minutos finais da bateria, rendeu a ele uma nota 9 e o fez saltar para 14,27 na pontuação final, superando o americano Ethan Ewing (14) e o sul-africano Jordy Smith (10,73) para avançar direto às oitavas de final, assim como fizeram Filipe Toledo, Caio Ibelli e Gabriel Medina.

“Seis meses desde a última vez que dei algum aéreo parecido com esse! Uma longa jornada de muito trabalho duro até poder viver esse momento novamente. Muito abençoado por poder fazer o que amo e competir contra os melhores do mundo. Obrigado a todos pela vibe! Vamos que vamos, um passo de cada vez”, escreveu o surfista de 26 anos no Instagram, celebrando o bom resultado e lembrando o processo de recuperação pelo qual precisou passar após fazer uma cirurgia no tornozelo, em dezembro do ano passado.

Atual líder do ranking mundial, Filipe Toledo fez uma apresentação dominante contra seus adversários e somou 13,83 pontos para derrotar o americano Nat Young (10,66) e o salvadorenho Bryan Perez (8,96), surfista da casa. Caio Ibelli, por sua vez, fez 12 pontos e venceu um duelo mais acirrado com os americanos Griffin Colapinto e Jake Marshall.

Já Gabriel Medina seguiu caminho parecido ao de Filipinho e também predominou em sua bateria e fez a maior pontuação do primeiro round, com 14,50 no somatório para desbancar o brasileiro Jadson André e o australiano Callum Robson. Os dois derrotados terão nova chance de avançar às oitavas na disputa da repescagem, um contra o outro.

Outros três brasileiros terão a segunda oportunidade de buscar uma vaga na próxima fase. Número 6 do mundo e derrotado por Jackson Baker, Italo Ferreira vai disputar a repescagem contra o americano Kolohe Andino. Os irmãos Miguel e Samuel Pupo encaram Jake Marshall, dos EUA, e o australiano Connor OLeary, respectivamente.

