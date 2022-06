Balança comercial tem superávit de US$ 3,506 bilhões até 2ª semana de junho

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 3,506 bilhões até a segunda semana de junho de 2022. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 15, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 12,422 bilhões e importações de US$ 8,915 bilhões.

Continua depois da publicidade

Com as paralisações dos analistas de comércio exterior, a divulgação dos dados das duas primeiras semanas do mês foi adiada para esta quarta-feira, 15.

No acumulado do ano até a segunda semana de junho, a balança comercial registra superávit de US$ 28,938 bilhões.

Advertisement

A média diária das exportações registrou nas duas primeiras semanas de junho aumento de 15,4%, com alta de 10,1% em agropecuária, crescimento de 43,6% em Indústria da transformação e queda de 19,2% em produtos da indústria extrativa.

Continua depois da publicidade

Já as importações subiram 31,2%, com alta de 15,7% em agropecuária, crescimento de 95,6% em indústria extrativa e de 28,2% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.

Antonio Temóteo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].