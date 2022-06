Premiê britânico se manifesta sobre desaparecimento de jornalista no Brasil

Por Estadão - Estadão 6

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comentou nesta quarta-feira, 15, sobre o desaparecimento do repórter britânico Dom Phillips no Brasil. Durante audiência no Parlamento em Londres, Johnson se disse “profundamente preocupado com o que pode ter ocorrido” com o jornalista.

Segundo Johnson, autoridades do Reino Unido estão em contato com as do Brasil para tratar do caso.

“Dizemos ao Brasil que estamos prontos a prover todo o apoio que eles possam precisar”, afirmou o premiê.

Phillips e o indigenista Bruno Pereira completaram na terça-feira dez dias de desaparecimento, em meio a buscas em andamento da dupla.

Também na terça-feira, foi informado que mais um suspeito pelo sumiço da dupla foi preso.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

