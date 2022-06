Infantino parabeniza seleções classificadas e projeta 'melhor Copa da história'

Por Estadão - Estadão 3

Um dia após a definição da última seleção classificada para a Copa do Mundo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, deu os parabéns para as equipes que estarão no Catar, entre novembro e dezembro deste ano, e projetou “a melhor Copa do Mundo da história”, em breve pronunciamento.

“Parabéns a todas as seleções e sejam bem-vindos os torcedores de todos os 32 países e também os fãs de todo o planeta em Doha, em novembro e dezembro deste ano. Estamos a poucos meses de celebrarmos o futebol, vivermos juntos este grande show do planeta e a melhor Copa do Mundo da história”, declarou Infantino.

As duas últimas seleções classificadas foram conhecidas no início desta semana, em duelos da repescagem das Eliminatórias. Na segunda-feira, a Austrália assegurou sua vaga ao derrotar o Peru nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e também na prorrogação.

No dia seguinte, a Costa Rica superou a Nova Zelândia por 1 a 0 e obteve a classificação com menos sofrimento. As duas partidas foram disputadas no Catar, em estádio que receberão jogos da Copa, numa espécie de aquecimento para o Mundial.

Com estas definições, já estão definidos as 32 seleções que vão participar da Copa, que terá início no dia 21 de novembro. O primeiro dos 64 jogos do Mundial terá Senegal e Holanda.

