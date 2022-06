Relator do teto do ICMS na Câmara mantém repasses ao Fundeb após acordo com oposição

Por Estadão - Estadão 7

O relator na Câmara do projeto de lei que estabelece o teto do ICMS sobre energia elétrica e combustíveis, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), fez um acordo com a oposição e manteve no texto uma mudança do Senado que garante repasses de recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Um destaque à proposta aprovado ontem no Senado determinou que a União deve compensar os Estados e municípios para que mantenham os gastos mínimos constitucionais em educação e saúde na comparação com o que estava em vigor antes de a lei do teto entrar em vigor.

A medida garante os repasses de verbas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), por prazo indeterminado. Havia uma articulação de deputados, com apoio do Palácio do Planalto, para derrubar essa mudança do Senado, mas o governo acabou cedendo. Elmar avaliou que manter essa medida pode garantir o apoio da oposição ao projeto.

Iander Porcella e Izael Pereira

Estadao Conteudo

