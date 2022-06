Rodrigo Andrade celebra gol pelo Guarani após lesão e projeta duelo com o CSA

Por Estadão - Estadão 8

Autor do gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 1 do Guarani sobre o Novorizontino, no último domingo, Rodrigo Andrade comemorou o retorno aos gramados. O volante foi a campo em Novo Horizonte após um período de recuperação no departamento médico por causa de uma lesão no joelho.

“Acabei de voltar de lesão (no joelho), fiquei um tempo sem atuar e isso mexe bastante com o jogador. Mas voltei bem, no tempo determinado pelo departamento médico e isso com certeza só me ajudou a ir bem no jogo”, disse Rodrigo Andrade.

Apesar da vitória, o Guarani não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e, no próximo domingo, faz um confronto direto contra o CSA, que tem apenas um ponto a mais. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa.

“A gente vai trabalhar bastante essa semana. Só temos o objetivo de vencer e iremos com tudo. Sabemos que será difícil, mas não podemos vacilar, pois a Série B é muito complicada. Não podemos perder pontos. Então, vamos procurar aproveitar todas as oportunidade”, finalizou o volante.

Na penúltima colocação da Série B, o Guarani tem 12 pontos, mas há espaço para reação rápida, já que Chapecoense, Náutico e Ponte Preta têm a mesma pontuação. Além disso, a diferença para o Operário, oitavo colocado, é de apenas três pontos.

