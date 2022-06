Criminosos trocam tiros com a polícia após assalto em restaurante nos Jardins

Por Estadão - Estadão 1

Um assalto a clientes que estavam em um restaurante na Rua José Maria Lisboa, nos Jardins, zona oeste da capital paulista, resultou em troca de tiros entre criminosos e um policial no início da tarde deste domingo, 12. Um homem foi preso e a polícia ainda tenta identificar um outro suspeito, que fugiu de moto. Não houve relatos de vítimas feridas.

Um policial informou à TV Globo que os criminosos anunciaram um assalto e passaram a retirar objetos de clientes de um restaurante, como celulares e carteiras.

Um policial, que estava perto, reagiu. No total, cerca de 12 tiros teriam sido disparados. Ao menos três carros que estavam próximos do estabelecimento foram atingidos pelos disparos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao jornal O Estado de S. Paulo que o crime ocorreu por volta de 13 horas deste domingo.

A Polícia Militar prendeu um homem envolvido no roubo. Ferido, ele permanece sob escolta policial em um pronto-socorro da capital paulista. O quadro de saúde não foi detalhado. “Na tentativa de fugir, (ele) atirou contra um policial que estava no local”, informou a secretaria.

A Polícia Civil tenta identificar e prender ainda o outro suspeito, que fugiu com parte dos pertences das vítimas. A ocorrência foi apresentada no 78° Distrito Policial (Jardins).

Falsos entregadores agiram na mesma rua em fevereiro

Em fevereiro deste ano, ocorreu um outro crime de repercussão também na Rua José Maria Lisboa. Na ocasião, dois falsos entregadores abordam um casal, que caminhava com um cachorro, e uma mulher, que estava sozinha.

Para ela, um dos criminosos pede inclusive o desbloqueio do celular, o que permitiria realizar transferências via Pix, ferramenta de pagamento instantâneo, com mais facilidade após o roubo.

O assalto ocorreu pouco após as 19 horas e foi filmado por câmeras de segurança.

Como parte da alta de roubos registrada pelo Estado de São Paulo no começo deste ano, falsos entregadores de aplicativos de comida estão assaltando pedestres em diferentes bairros da capital paulista.

Vídeos de alguns desses casos mostram cenas em que os criminosos ameaçam as vítimas, inclusive com armas de fogo. O material foi compilado pela startup Gabriel, focada em segurança com tecnologia.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

