Fortaleza empata com Athletico-PR e segue sem vencer em casa no Brasileirão

Em um jogo parelho, com bons momentos em situações isoladas, a grande maioria no fim do segundo tempo, Fortaleza e Athletico-PR ficaram no empate sem gols na noite deste domingo, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado não agradou nenhuma das equipes. O Fortaleza continuou na lanterna, agora, com sete pontos. O time cearense ainda não venceu como mandante no Brasileirão, mas pela primeira vez que não sofreu gols.

O Athletico, por outro lado, chegou ao quinto jogo sem derrota, mas perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes Palmeiras (22) e Corinthians (21). O time paranaense é o quinto, com 17.

Com a intenção de embalar de vez no Brasileirão, Vojvoda apostou em um ataque mais consistente, com Moisés e Robson, além da entrada de José Welison, que vinha sendo uma espécie de 12º jogador do treinador. Já Felipão escalou um time mais defensivo, povoando o meio de campo, aproveitando a ausência de Pablo. Rômulo foi o único homem de ataque.

Em campo, Fortaleza e Athletico fizeram um primeiro tempo equilibrado, com oportunidades esporádicas de gol. Aproveitando o embalo de sua torcida, o time cearense tentou um abafa inicial e desperdiçou boas chances com Robson e Yago Pikachu. O lateral, inclusive, deu certo trabalho para Bento, que foi um dos pontos altos dos primeiros 45 minutos.

A melhor chance, no entanto, foi com Abner Vinícius. O lateral foi até a linha de fundo, cruzou e mandou no travessão. Mas se tratava apenas de um susto, já que o árbitro marcou a saída de bola. Os minutos finais foram mais calmos, com exceção para o arremate de Moisés, que ficou em mais uma defesa do goleiro Bento.

No segundo tempo, Vojvoda tentou abrir o time. Tirou um zagueiro e mudou o esquema para 4-4-2. No entanto, Felipão respondeu colocando Pedrinho como ponta, na vaga de Terans, e deixou o duelo pragmático, com muitas faltas, tanto que Yago Pikachu levou o terceiro amarelo e desfalcará o time cearense no próximo compromisso da equipe.

Sem espaço, Felipão resolveu trocar todos os jogadores do meio para frente para tentar dar um novo fôlego na reta final. E teve a chance do jogo aos 42 minutos. Matheus Babi recebeu belo cruzamento, saiu de frente para o goleiro, mas desperdiçou grande oportunidade de dar o triunfo para o time paranaense.

Mas o Fortaleza quis repetir a façanha e também perdeu chance de ouro. Ceballos recebeu dentro da área, mas deixou a bola escapar e chutou para fora. Com isso, o embate terminou em 0 a 0.

O Athletico volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, frente ao Corinthians, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Na quinta-feira, às 19h, o Fortaleza visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 ATHLETICO

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Landázuri (Hércules), Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa. (Ceballos), José Welison, Lucas Lima (Silvio Romero) e Juninho Capixaba; Moisés (Romarinho) e Robson (Renato Kayzer). Técnico: Juan Vojvoda.

ATHLETICO – Bento; Khellven, Matheus Felipe, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Matheus Fernandes (Erick), Cuello (Marcelo Cirino), Terans (Pedrinho) e Léo Cittadini (Vitor Bueno); Rômulo (Matheus Babi). Técnico: Felipão.

ÁRBITRO – André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS – Yago Pikachu, Erick, Marcelo Cirino e Matheus Fernandes.

RENDA – R$ 118.976,00.

PÚBLICO – 18.167 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

