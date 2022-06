Glover Teixeira perde título no UFC; Taila Santos não supera Valentina Shevchenko

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O brasileiro Glover Teixeira foi derrotado neste sábado e não é mais o detentor do cinturão dos pesos meio pesados do UFC. O lutador de 42 anos sabia que teria difícil missão diante do checo Jiri Prochazka e mostrou muita força ao longo de todo o combate, mas foi surpreendido nos minutos finais.

Continua depois da publicidade

Durante os quatro primeiros rounds da luta principal do UFC 275, em Kallang, Cingapura, sobrou energia para Glover Teixeira, que conseguiu resistir à ofensividade do lutador checo. No entanto, foi justamente no quinto e último round – em que o brasileiro se mostrava mais inteiro que o rival – que Glover não teve mais como impedir Prochazka, que finalizou a luta com um mata-leão nos segundos finais.

Não tardou muito para Glover Teixeira ir às redes para pedir uma revanche contra Jiri Prochazka para retomar a posse do cinturão. O brasileiro foi curto e grosso: “Revanche?”, perguntou. Ele ainda marcou os perfis de Dana White, do rival checo e do UFC.

Advertisement

SONHO RESISTE

Continua depois da publicidade

A noite definitivamente não foi boa para os brasileiros em Cingapura. A catarinense Taila Santos desafiava Valentina Shevchenko, nascida no Quirguistão, querendo destroná-la do posto de campeã do peso mosca feminino. Mesmo não sendo finalizada durante a batalha, Taila foi considerada perdedora por decisão dos juízes.

A brasileira mostrou muita competência em momento importantes da luta. Conseguiu derrubar a rival algumas vezes, mas não foi o suficiente na visão dos árbitros, que decidiram manter o cinturão com Shevchenko, em uma decisão dividida (48-47, 47-48 e 49-46).

Taila Santos, no fim do combate, se mostrou disposta a persistir no sonho de conquistar o cinturão. “Pode ter certeza que esta não vai ser a última vez que vocês me veem lutar pelo cinturão”, falou a catarinense. Além de vencer a luta, Valentina Shevchenko de quebra ultrapassou a marca de Ronda Rousey, defendendo o cinturão pela sétima vez.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].