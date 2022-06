Bia Haddad vence Riske na grama em Nottingham e conquista 1º WTA 250 da carreira

Por Estadão - Estadão 3

Bia Haddad Maia conquistou o maior título de sua carreira na manhã deste domingo. A brasileira fez história ao vencer a americana Alison Riske, número 40 do mundo, por 2 sets a 1 e conquistou o WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra. Este é o primeiro título da carreira da brasileira, que se torna a primeira tenista do país a conquistar um título no circuito desde Teliana Pereira, em 2015. As parciais da partida foram 6/4, 1/6 e 6/3.

Bia também é a primeira brasileira a vencer um título na grama na era aberta, após Maria Esther Bueno, em 1968. A tenista mostra que chegará forte para a disputa do WTA de Birmingham e também para as disputas em Wimbledon. Número 48 do ranking, a brasileira entrará no Top 40 com o título.

“É incrível, nunca esperei tanta gente torcendo aqui por mim. Muito obrigado por fazerem este dia tão especial. Assim é o tênis, especialmente na grama tudo muda muito rápido. Riske é uma ótima jogadora, ela dificultou o jogo, eu me mantive concentrada. Tenis é assim, então estou muito feliz porque competi comigo mesma e conquistei este troféu”, disse a tenista, que fez neste domingo a sua segunda final da carreira, após ser vice-campeã em Seoul, em 2017.

“Nunca imaginei que meu primeiro título seria na grama, dei 100% em cada ponto. Estou muito feliz e Nottingham ficará guardado em meu coração. Tenho mais um jogo hoje, vou jogar nas duplas e tentar chegar bem nas próximas competições para fechar a temporada de grama”, completou.

Bia Haddad foi superior para abrir 1 a 0 no primeiro set. Muito concentrada, a brasileira teve boas chances para abrir uma vantagem até mais tranquila, mas a disputa foi fechada com parcial de 6/4. Após Bia perder a chance de abrir 4 a 1 por muito pouco, as duas tenistas confirmaram seus serviços até o fim do set.

No segundo set, Riske fez quatro pontos consecutivos para confirmar rapidamente o primeiro game. Bia Haddad teve várias chances de empatar, mas não confirmou os break-points que teve e a adversária abriu 2 a 0. No game seguinte, Bia abriu vantagem, mas a disputa foi mais uma vez para o break-point e Riske se salvou, abrindo 3 a 0.

A tenista paulistana seguiu errando muito no segundo set e viu a americana abrir 5 a 0. Bia chegou a desempenhar bem e vencer o game seguinte, mas Riske fez um 0/40 para fechar o set em 6 a 1 e empatar as disputas.

Bia voltou para o jogo no primeiro game do último set, confirmou o serviço, mas Riske empatou no game seguinte e conseguiu a virada ao quebrar o serviço da Bia, 2 a 1. Com vacilos da Riske, Bia aproveitou para empatar no game seguinte e virar com tranquilidade para 3 a 2.

Com o jogo 3 a 3, Bia conseguiu venceu um game decisivo de virada para fazer 4 a 3, em um duelo emocionante. A brasileira ainda abriu vantagem para 5 a 3 ao quebrar o serviço de Riske. Com saques precisos para confirmar o título, Bia mostrou toda sua força para confirmar o maior título de sua carreira.

Bia Haddad Maia ainda disputará a final das duplas ao lado da chinesa Zhang Shuai no início da tarde deste domingo. Elas enfrentarão a americana Caroline Dolehide e a romena Monica Nicuslescu.

MEDVEDEV É SURPREENDIDO NA FINAL

No torneio de Hertogenbosch, na Holanda, tivemos uma surpresa daquelas na manhã deste domingo. O russo Daniil Medvedev, número dois do ranking da ATP, foi derrotado na final por 2 sets a 0 pelo holandês Tim Van Rijthoven, número 205 da ATP. O tenista holandês vence seu primeiro título na carreira e se torna o atleta com ranking mais baixo a ser campeão na temporada.

Van Rijthoven saiu na frente, mas o primeiro set foi bastante equilibrado e o dono da casa fechou a vitória por 6 a 4 ao confirmar os últimos dois games com certa tranquilidade. A partir daí, Medvedev sumiu do jogo nos pontos seguintes e o segundo set terminou 6 a 1 para Tim confirmar o título.

No feminino, tivemos outra surpresa. A russa Ekaterina Alexandrova, número 30 do ranking WTA, venceu Aryna Sabalenka, de Belarus, por 2 sets a 0 para ficar com o título. A número seis do ranking perdeu o jogo com parciais de 7/5 e 6/0.

