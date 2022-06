EUA: Casa Branca deve anunciar viagem de Biden à Arábia Saudita amanhã

Por Estadão - Estadão 5

A Casa Branca planeja anunciar já na segunda-feira uma viagem do presidente dos Estados Unidos,Joe Biden, à Arábia Saudita, segundo duas autoridades com conhecimento direto dos planos.

Biden viajará ao país no próximo mês como parte de uma viagem mais ampla à região que inclui uma parada em Israel, disseram as fontes. A agenda atualmente inclui uma reunião com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

Biden criticou repetidamente a Arábia Saudita por seu histórico de desrespeito aos direitos humanos e pelo assassinato em 2018 do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Por outro lado, autoridades dos EUA disseram que precisam trabalhar com a Arábia Saudita em vários desafios globais, incluindo o aumento dos preços do petróleo e a crise nuclear do Irã. Os preços médios nacionais da gasolina chegaram a US$ 5 o galão, aumentando a pressão política sobre Biden para encontrar uma maneira de baixar os preços nas bombas.

Fonte: Dow Jones Newswires

