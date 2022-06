Red Bull Bragantino segura empate e deixa Cuiabá na zona de rebaixamento

Por Estadão - Estadão 8

O Red Bull Bragantino ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá na noite deste sábado, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artur abriu o placar para o time visitante, enquanto André decretou a igualdade, de pênalti.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino continua no meio da tabela de classificação, com 14 pontos. O Cuiabá, por sua vez, abre a zona de rebaixamento, com 11.

Buscando anular a velocidade do Bragantino, o Cuiabá apostou na marcação pressão, mas deixou espaços em sua defesa e acabou sendo surpreendido pelo adversário. Logo depois de Eric Ramires mandar um chute rente à trave, Helinho, aos 16 minutos, cruzou na medida para Artur bater para o gol e fazer 1 a 0.

O gol fez o panorama do jogo mudar, o Cuiabá precisou sair ainda mais para o ataque, o que lhe rendeu grandes oportunidades. Na melhor delas, Cleiton fez grande defesa em tentativa de Felipe Marques. André e Pepê também tentaram, mas sem sucesso.

De tanto insistir, o Cuiabá chegou ao gol de empate aos 50 minutos. Após bate e rebate dentro da área, o árbitro, após consultar o VAR, marcou pênalti de Ramires em Felipe Marques. André, ex-Santos e Sport, foi para a cobrança e empatou.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino resolveu colocar o goleiro Walter para trabalhar. Ele fez importantes defesas, incluindo, na cabeçada de Ramires, e no tiro à queima-roupa de Praxedes. Ao mesmo tempo, impedia o Cuiabá de criar oportunidades de gol.

O time paulista, no entanto, foi perdendo fôlego e viu o Cuiabá crescer, mas Cleiton apareceu para fazer uma defesa espetacular na cobrança de falta de Rafael Gava. Já no fim, o goleiro assegurou a igualdade ao segurar a cabeçada de Paulão.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Coritiba na quarta-feira, às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). No mesmo dia, às 20h30, o Cuiabá visita o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo, Pepê (Marcão Silva) e Rafal Gava (Rodriguinho); André Luis (Jonathan Cafu), André (Elton) e Felipe Marques (Everton). Técnico: António Oliveira.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Ramon; Raul (Jadsom Silva), Eric Ramires (Lucas Evangelista) e Praxedes (Hyoran); Artur, Ytalo (Jan Hurtado) e Helinho (Sorriso). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Artur, aos 16, e André, aos 50 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Rafael Gava (Cuiabá); Aderlan, Helinho e Jadsom Silva (Red Bull Bragantino).

RENDA – R$ 92.395,00.

PÚBLICO – 4.476 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal (MT).

