Juliette e Grazi Massafera estarão juntas no júri do 'Dança dos Famosos'

O Domingão com Huck, da TV Globo, vai promover o encontro de dois dos maiores nomes que já passaram pelo reality show Big Brother Brasil: Juliette Freire e Grazi Massafera. As duas estarão neste domingo, 12, no júri artístico do Dança dos Famosos.

Elas vão avaliar e dar notas para as apresentações de Ana Furtado, Jojo Todynho, Jéssica Ellen, Vitória Strada, Vitão e Sergio Menezes.

O estilo desta vez é salsa e, ao final, uma nova dupla deixará a competição.

Grazi e Juliette ainda vão se divertir com um VT especial sobre o Dia dos Namorados.

Para a atração musical, o programa de Luciano Huck vai receber a banda Jovem Dionísio, dona do hit Acorda, Pedrinho.

