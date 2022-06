Leclerc repete 2021 com pole no Azerbaijão e larga na frente pela 6ª vez no ano

Por Estadão - Estadão 4

O monegasco Charles Leclerc vem alcançando números impressionantes na atual temporada da Fórmula 1. Com tempo de 1min41s359 no Circuito de Rua de Baku, no GP da Azerbaijão, o piloto da Ferrari confirmou sua sexta pole position de oito possíveis nesta temporada. Companheiros de Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen completam as três primeiras posições.

Vice-líder da temporada, com 116 pontos, Leclerc segue tendo grandes desempenhos nos classificatórios. Esta é a 15ª pole position da carreira do monegasco, além de repetir o feito de 2021 sendo pole no Azerbaijão. Ele é o primeiro piloto a repetir uma pole em Baku. Seu companheiro de Ferrari Carlos Sainz chegou a liderar o início do Q3, mas terminou com o quarto melhor tempo.

“Muito bom, todas as poles são legais, mas esta foi especial porque eu não esperava. Pensei que a Red Bull estava melhor no Q1 e Q2, mas na última volta tudo deu certo para mim e consegui a pole. Eu estou bem animado para amanhã, o desgaste de pneus é muito forte aqui, precisamos controlar. Em Mônaco não fizemos isso muito bem. Depois dos problemas na última etapa, é muito bom ser pole aqui”, disse Leclerc.

Todas as etapas do treino classificatório deste sábado tiveram o quarteto formado por pilotos da Red Bull e da Ferrari muito próximos. A boa fase de Perez começou desde o último treino livre na manhã deste sábado e continuou quando o mexicano fez uma volta espetacular para liderar o Q2.

Vencedor do último GP de Mônaco, o piloto da Red Bull não conseguiu manter o melhor ritmo e ficou na segunda posição no definitivo Q3. Verstappen é o líder do campeonato, com 125 pontos, já Perez está em terceiro, com 110.

O Q1 foi dominado pela Red Bull, seguido pelos dois pilotos ferraristas. Lance Stroll encostou no muro após não conseguir fazer a curva, mas voltou normalmente para o Q1. O canadense avisou pelo rádio que poderia estar com a asa dianteira danificada, mas que não havia problemas, e voltou a bater em uma curva mais adiante, abandonando o Q1 de vez.

Durante o Q2, Sebastian Vettel foi mais um a exagerar na velocidade e parar na barreira em Baku após tentar fazer a curva, mas o alemão da Aston Martin seguiu na disputa. O Q2 terminou com eliminação para a dupla da McLaren e também da Alfa Romeo, além de Esteban Ocon, da Alpine.

Confira a ordem do treino classificatório deste sábado:

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min41s359

2º- Sergio Perez (MEX/Red Bull) – 1min41s641

3º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min41s706

4º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – 1min41s814

5º – George Russell (ING/Mercedes) – 1min42s712

6º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – 1min42s845

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min42s924

8º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 1min43s956

9º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 1min43s091

10º – Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min43s173

11º – Lando Norris (CAN/McLaren) – 1min43s398

12º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min43s574

13º – Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1min43s585

14º – Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) – 1min43s790

15º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) – 1min44s444

16º – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – 1min44s643

17º – Alexander Albon (TAI/Williams) – 1min44s719

18º – Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min45s367

19º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min45s371

20º – Mick Schumacher (ALE/Haas) – 1min45s775

