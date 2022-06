Filha de Joelma tranquiliza fãs sobre estado de saúde da mãe: 'continua firme'

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Natália Sarraff, filha de Joelma, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para falar sobre o estado de saúde da sua mãe, que foi internada no último dia 6 com um quadro de esofagite, gastrite e um edema.

Continua depois da publicidade

“Vim aqui apenas para tranquilizar todo mundo. Graças a Deus, mamãe está bem, está melhorando cada vez mais. O inchaço no rosto está passando. E cada dia que passa ela está cada vez mais forte, como sempre”, disse ela no Stories do Instagram.

“Ela só está observação mesmo para se medicar direito e se alimentar bem. Então, fiquem despreocupados, com os corações tranquilos, porque a nossa guerreira continua firme e forte”, completou.

Advertisement

No final de maio, a cantora apareceu em público com um inchaço na área do rosto e preocupou os fãs. A assessoria informou que era sequela da covid-19. Joelma contraiu a doença quatro vezes, sendo a última em abril deste ano.

Continua depois da publicidade

Por conta disso, ela segue em tratamento constante. No dia 6 de junho, ela foi ao hospital para fazer alguns exames e precisou ficar internada.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].