Bia Haddad Maia se classifica para final e buscará seu 1º título em Nottingham

A brasileira Bia Haddad Maia está na final do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra. A paulistana, número 48 do ranking, segue fazendo grande temporada e buscará seu primeiro título na carreira neste domingo. Bia Haddad avançou na semifinal após abandono por problemas físicos da checa Tereza Martincová.

A brasileira fará a decisão diante da vencedora do duelo entre a americana Alison Riske, número 40 do mundo, e a suíça Viktorija Golubic, número 55 do ranking, que também se enfrentam na manhã deste sábado.

Após ambas as tenistas converterem seus primeiros serviços no jogo, Bia abriu vantagem e venceu o primeiro set por 6/3. A brasileira teve tranquilidade no segundo set e chegou a abrir 4 games a 1, quando a adversária abandonou o jogo alegando problemas físicos.

A final na grama será a segunda da carreira de Bia Maia, que foi vice-campeã em Seoul, na Coreia do Sul, em 2017. Caso conquiste o título, Bia chegará à 32ª posição do ranking WTA. No momento, ela já superou Teliana Pereira, que foi número 43 em 2015. Teliana também foi a última atleta a trazer um título para o Brasil no circuito, em 2015.

DISPUTAS NA HOLANDA

Outro brasileiro em quadra nesta manhã foi Marcelo Melo, que acabou eliminado nas duplas ao lado do sul-africano Raven Klaasen, no Torneio de Hertogenbosch, nos Países Baixos. A dupla perdeu por 2 sets a 1 para os australianos Matthew Ebden e Max Purcell. O confronto também foi pelas semifinais do torneio.

Também em Hertogenbosch, pelo WTA, a russa Ekaterina Alexandrova e Aryna Sabalenka, de Belarus, se enfrentarão na final feminina do simples na grama. Sabalenka eliminou a americana Shelby Rogers por 2 sets a 0 neste sábado pela semifinal, enquanto Alexandrova superou a compatriota Veronika Kudermetova também por 2 a 0.

Estadao Conteudo

