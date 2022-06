Jogador da Bulgária sofre traumatismo craniano em acidente com ônibus da seleção

Por Estadão - Estadão 11

A seleção da Bulgária sofreu um acidente de ônibus nesta sexta-feira em Tiblissi, capital da Geórgia. O time estava a caminho do hotel, onde se concentraria para o jogo contra os donos da casa pela Liga das Nações no próximo domingo. O meio-campista Todor Nedelev sofreu um traumatismo craniano e precisou passar por uma cirurgia de risco no cérebro.

A Federação Internacional de Futebol do país informou que a cirurgia do atleta do Botev Plovdiv foi bem-sucedida e Nedelev permanecerá sob supervisão dos médicos. A operação do jogador de 29 anos durou cerca de duas horas.

“A operação de Todor Nedelev após o grave acidente rodoviário envolvendo a nossa seleção em Tbilissi foi bem-sucedida. O meia sofreu um traumatismo cranioencefálico, que exigiu cirurgia do Dr. Shota Ingorokva. Nedelev permanecerá sob a supervisão das equipes médicas locais, bem como do médico da equipe nacional Dr. Biser Bochev”, publicou a federação em seus canais de comunicação.

Todos os demais jogadores e integrantes da comissão técnica não sofreram ferimentos e estão bem após o acidente. A equipe viajava em dois ônibus para o hotel nesta madrugada, quando um dos veículos perdeu o controle e causou o acidente.

Na terceira divisão da Liga das Nações, Bulgária e Georgia devem manter o jogo neste domingo, às 13h, no estádio Boris Paichadze, em Tbilisi. A Bulgária empatou duas das três partidas que fez pelo torneio e perdeu a outra para a Georgia, que mantém 100% de aproveitamento e lidera o Grupo 4.

