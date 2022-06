Crédito suplementar destina R$ 1,087 bi à subvenção em operações do Pronaf

Por Estadão - Estadão 2

A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia abriu crédito suplementar no valor de R$ 1,550 bilhão para reforçar a dotação orçamentária de vários órgãos da administração pública federal. A Portaria está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circulou na noite da quinta-feira, 9.

Desse total, a maior parte, R$ 1,087 bilhão, estão sendo destinados para subvenção econômica em operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

