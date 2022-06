São Paulo anuncia a contratação de 2,9 mil professores

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O professor Hubert Alquéres assumiu a secretaria estadual da Educação na tarde desta quinta-feira, 9, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Como o Estadão adiantou, o ex-diretor do Colégio Bandeirantes foi escolhido pelo próprio governador Rodrigo Garcia (PSDB) para ocupar a vaga de Renilda Peres de Lima, secretária-adjunta que assumiu o posto quando Rossieli Soares decidiu se candidatar a deputado federal.

Continua depois da publicidade

O secretário anunciou a abertura de 2,9 mil vagas temporárias para professores na rede pública de ensino. “Sabemos que a pandemia vai deixar cicatrizes e marcas difíceis de serem superadas e a educação talvez seja uma das principais. O Hubert tem um grande desafio pela frente com a sua equipe e por isso que o escolhi, porque sei do seu comprometimento, espírito público, amor pela educação e capacidade de colocar as coisas em prática”, destacou o governador.

Alquéres é presidente da Câmara de Ensino Superior, conselheiro do Conselho Estadual de Educação (CEE), membro da Academia Paulista de Educação e vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro. Ele também atuou como secretário executivo da Educação no governo Mario Covas (1995-2001), além de ter sido presidente do CEE por quatro mandatos.

Advertisement

O novo ensino médio na rede estadual de São Paulo enfrenta falta de professores para as aulas específicas e, entre os estudantes mais pobres, há menos oportunidades de escolha de trajetória, segundo estudo realizado por pesquisadores da Rede Escola Pública e Universidade (Repu).

Continua depois da publicidade

As 2,9 mil vagas abertas nesta quinta-feira são temporárias, com duração de três anos e jornadas de 40 horas semanais ou parciais. Os salários variam de R$ 7 mil a R$ 5 mil, a depender da carga horária. Os interessados podem se cadastrar diretamente em uma das 91 Diretorias de Ensino.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].