Governo divulga indicados para o novo Conselho de Administração da Petrobras

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Ministério de Minas e Energia divulgou na noite desta quinta-feira, 9, a lista com os nomes indicados para o Conselho de Administração da companhia, confirmando o nome do secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, para o lugar do presidente demissionário, José Mauro Coelho.

Continua depois da publicidade

O ministério enviou 10 nomes, e apenas quatro membros foram mantidos: Ruy Flaks Schneider e Márcio Weber, indicados pela União; e os representantes dos acionistas minoritários José João Abdala Filho e Marcelo Gasparino da Silva.

Foram confirmados os nomes de Edison Antonio Costa Britto Garcia; Ieda Aparecida de Moura Gagni e Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, que tiveram seus nomes vazados nos últimos dias. Também foram indicados Ricardo Soriano de Alencar e Gileno Gurjão Barreto, este último para a presidência do Conselho.

Advertisement

“O Governo Federal renova o seu compromisso de respeito à sólida governança da Petrobras, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a empresa”, disse o MME em nota.

Continua depois da publicidade

Os nomes indicados passarão agora pelos órgãos de elegibilidade da Petrobras e, se aprovados, serão levados à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas, ainda sem data marcada.

Denise Luna

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].