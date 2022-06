Lanterna Fortaleza leva gol no fim e só empata com o Goiás pelo Brasileirão

Por Estadão - Estadão 5

Na frente do placar durante quase todo o jogo, o Fortaleza vacilou nos minutos finais e só empatou com o Goiás, na noite desta quinta-feira, por 1 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, no encerramento da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza não consegue ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento e segue na última posição, com seis pontos ganhos. Em dez jogos, o time venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu outras seis. Enquanto o Goiás é o 13º colocado, agora com 13 pontos.

O Fortaleza deu indícios de que construiria a vitória com ótima apresentação. Logo aos 13 minutos, Felipe encontrou Yago Pikachu dentro da área e o lateral finalizou na saída do goleiro Tadeu. A princípio o gol foi anulado pelo assistente de campo, contudo, foi confirmado após análise do VAR.

A vantagem animou os donos da casa, que seguiram no ataque e ficaram na bronca com a arbitragem aos 19 minutos. Moisés puxou contra-ataque pela direita e tocou para Yago Pikachu. Ele encarou a marcação e caiu dentro da área. A arbitragem foi chamada para revisar o lance, mas não marcou pênalti.

Com o Goiás todo na defesa, os cearenses seguiram dominando as ações até o intervalo e poderiam ter marcado mais gols. Landázuri finalizou aos 31, mas parou no goleiro Tadeu. Enquanto Hércules também tentou aos 37, mas mandou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o confronto mudou completamente. O Goiás teve mais iniciativa, enquanto o Fortaleza priorizou a marcação antes de buscar o segundo gol e liquidar o confronto. Melhor para os visitantes, que cresceram em campo com maior posse de bola.

Com ligeira superioridade, o Goiás não desistiu e chegou ao empate aos 40 minutos, quando o centroavante Pedro Raul recebeu cruzamento na área e finalizou de primeira no canto do goleiro Marcelo Boeck. Foi o terceiro gol do jogador em dois jogos – já havia marcado dois no duelo com o Botafogo, na última segunda-feira.

Com o empate, o Fortaleza precisou ir para o tudo ou nada na reta final do segundo tempo, mas parou na forte marcação do Goiás, acumulando mais um tropeço em casa – ainda não venceu como mandante no campeonato.

O Fortaleza volta a campo no domingo para enfrentar o Athletico-PR, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, o Goiás receberá o Ceará, às 16 horas, no Serrinha, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 GOIÁS

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Landázuri, Marcelo Benevenuto (Titi) e Ceballos; Felipe (José Welison), Hércules, Yago Pikachu, Lucas Lima (Matheus Jussa) e Lucas Crispim; Moisés (Igor Torres) e Sílvio Romero (Robson). Técnico: Juan Vojvoda.

GOIÁS – Tadeu; Sidnei (Danilo Barcelos), Caetano e Reynaldo; Maguinho, Auremir (Pedro Junqueira), Fellipe Bastos (Luan Dias), Matheus Sales e Dadá Belmonte (Renato Júnior); Vinicius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Yago Pikachu, aos 12 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Hércules (Fortaleza); Matheus Sales e Dadá Belmonte (Goiás).

PÚBLICO – 30.017 pagantes.

RENDA – R$ 230.869,00.

LOCAL – Arena Castleão, em Fortaleza (CE).

