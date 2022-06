Ex-marido tenta invadir casamento de Britney Spears, diz site

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, tentou invadir o casamento da cantora com Sam Asghari nesta quinta-feira, 9. A cerimônia teve que ser interrompida com a chegada da polícia do Condado de Ventura, na Califórnia, Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

De acordo com o site TMZ, ele alegou que Britney o convidou e que ela era sua primeira e única esposa. Jason mostrou o momento da invasão por uma live no Instagram.

Ele se aproximou da entrada do evento, foi capturado pelos seguranças e a transmissão foi parada. Posteriormente, ele conseguiu entrar na casa da artista, onde continuou a live, mas acabou sendo contido do lado de fora.

Advertisement

Alexander mostrou apoio público a ex-mulher durante o movimento #FreeBritney. Ele participou de um comício do lado de fora de um tribunal de Los Angeles em agosto de 2020.

Continua depois da publicidade

Britney e Jason se casaram em janeiro de 2004 em uma cerimônia em Las Vegas e terminaram apenas 55 horas depois. A cantora se casa nesta quinta com o Sam Asghari, com quem namora desde 2016, após eles se conhecerem no set do clipe de Slumber Party.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].