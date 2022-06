Bahia vence o Sport, passa o Vasco e assume a vice-liderança da Série B

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Bahia assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Sport, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 11ª rodada. Esta foi a sexta vitória do tricolor baiano na condição de mandante, mantendo os 100% de aproveitando diante de sua torcida.

Continua depois da publicidade

O Bahia, desta vez, não jogou bem, mas ganhou o clássico nordestino com um gol de Vitor Jacaré aos 32 minutos do segundo tempo.

O resultado deu ao Bahia a condição de saltar da terceira para a segunda posição, ultrapassando o Vasco, que é o único invicto. Os baianos agora têm 22 pontos, um a mais do que os cariocas. O Sport, mesmo perdendo, se manteve dentro do G-4 zona de acesso com 18 pontos, um na frente do Grêmio, em quinto com 17. O líder disparado é o Cruzeiro, com 28 pontos.

Advertisement

A torcida que lotou as arquibancadas mais de 27 mil pessoas – esperava um primeiro tempo intenso, bem disputado, mas acabou se decepcionando. Principalmente com a fraca produção do Bahia que errava passes no meio-campo e não conseguiu chegar ao ataque em boas condições para finalizar.

Continua depois da publicidade

Sem isso, passou a abusar dos levantamentos para a área do Sport, facilitando o trabalho da defesa pernambucana, a melhor da Série B, ao lado de Cruzeiro e Grêmio, com quatro gols sofridos. O Bahia ainda tentou dois ou três chutes de longe, mas sem sucesso.

Mesmo bem posicionado em campo, o Sport tinha claramente o objetivo de não sofrer gol. Quem sabe para tentar um gol num contra-ataque. Esta chance apareceu, mas foi desperdiçada por Giovanni, ainda aos 17 minutos. Ele recebeu sozinho na grande área, fez o drible em cima de Luiz Otávio e bateu de chapa. Mas pegou mal e isolou a bola por cima do travessão.

O panorama não mudou no segundo tempo. O Bahia sem criatividade e o Sport consumindo o tempo para não sofrer gol. A estratégia do visitante deu certo porque, aos poucos, os jogadores do Bahia foram se cansando. Só mesmo se algum lance isolado definisse o jogo. E foi o que aconteceu aos 32 minutos.

Continua depois da publicidade

Aos 22 minutos, Vitor Jacaré tinha entrado em campo no lugar de Matheus Davó, que sentiu uma lesão e pediu para sair. Dez minutos depois da troca, saiu o gol. O atacante recebeu a bola de fora da área, deu um drible por cima da bola em Bruno Matias e chutou de perna esquerda, surpreendendo o goleiro Mailson. A bola passou rente à trave direita, sendo amortecida pelas redes.

O Sport ainda reclamou de uma possível falta dentro da área, de Rodallega em cima de Sabino. O VAR, porém, confirmou o gol e liberou a festa da torcida tricolor.

Daí até o fim do jogo aconteceu o esperado. O Sport tentou o empate na base do desespero, mas não conseguiu. A festa ficou para os jogadores do Bahia junto à torcida.

No fim de semana acontece a 12ª rodada. O Bahia vai enfrentar o Operário, sábado, às 19 horas, em Ponta Grossa (PR). O Sport vai atuar em Recife (PE), diante do Grêmio na segunda-feira, às 20 horas, fechando a rodada.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 SPORT

BAHIA – Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Didi (Gabriel Xavier) e Djalma Silva (Luiz Henrique); Patrick de Lucca, Lucas Mugni (Emerson Santos) e Daniel; Rildo (Raí Nascimento), Rodallega e Matheus Davó (Victor Jacaré). Técnico: Guto Ferreira.

SPORT – Mailson; Ewerthon, Rafael Thyerre, Sabino e Sander; Fabinho (Pedro Naressi), Bruno Matias (Ronaldo Henrique), Thiago Lopes (Bill), Giovanni (Parraguez) e Luciano Juba; Kayke (Vanegas). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL – Vitor Jacaré, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC)

CARTÕES AMARELOS – Rodallega, Patrick de Lucca, Daniel e Emerson Santos (Bahia). Sander e Pedro Naressi (Sport).

RENDA – R$ 639.672,00.

PÚBLICO – 27.343 total.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].