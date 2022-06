Seleção masculina estreia com vitória sobre Austrália na Liga das Nações de Vôlei

Por Estadão - Estadão 14

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com uma vitória tranquila diante da Austrália, por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/18 e 25/21, na disputa da Liga das Nações, nesta quarta-feira, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, a equipe volta à quadra, nesta quinta-feira, às 21 horas, frente à Eslovênia, enquanto os australianos só atuam na sexta-feira contra os mesmos adversários.

Adriano, de 20 anos, que fez sua estreia em jogos de Liga das Nações, estava muito feliz com a oportunidade. “É sempre um prazer representar o Brasil em qualquer competição. Eu estou feliz com o jogo de hoje, o pessoal me deu muita força, me parabenizou pelo jogo. Acabou que o nervosismo passou e o jogo fluiu normalmente.”

O bloqueio brasileiro foi o responsável pela fácil vitória na primeira parcial por 25/14. No segundo set, o Brasil manteve o ritmo no ataque e foi favorecido pelos constantes erros australianos no saque, proporcionando mais uma triunfo, desta vez, em 25/18.

O terceiro set foi o mais disputado, com a Austrália assumindo a liderança no placar com 3/2. O jogo permaneceu equilibrado até a metade do set. No final, a maior experiência do time brasileiro foi determinante para manter a calma e não cometer erros nos momentos decisivos, ao fechar a partida com 25/21.

