Briga entre torcedores de Juventude e Athletico-PR termina com presos e feridos

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Uma enorme confusão tomou conta das imediações do estádio Alfredo Jaconi na noite desta quarta-feira, antes do jogo entre Juventude e Athletico-PR, com torcedores das equipes se envolvendo em grande confusão. De acordo com o Major Carvalho, comandante da operação no jogo, o saldo foram dois feridos, quatro presos e a torcida do Athletico impedida de entrar no estádio.

Continua depois da publicidade

Os torcedores do Athletico-PR chegaram cedo ao estádio do Juventude e, após frustrada tentativa de entrada no Alfredo Jaconi, foram ao encontro dos rivais para brigar – há uma sede da Mancha Verde em rua paralela ao palco do jogo. Ambos usaram pedaços de madeira, rojões e armas brancas no confronto, que rapidamente começou a ser compartilhado nas redes sociais.

Vídeos na internet mostram os paranaenses chamando os oponentes para a briga. “Sai daí, c…, sai daí”, provocavam. Quem se arriscou, acabou apanhando por estar em número mais baixo. Imagens mostram torcedores gaúchos sendo “resgatados” após levarem a pior e ficarem no chão.

Advertisement

Policiais foram acionados e rapidamente contiveram a confusão entre os torcedores, dispersando os paranaenses para a entrada visitante. Após longa revista, o comando de segurança local proibiu a entrada dos torcedores do Athletico-PR no Alfredo Jaconi e os colocaram nos ônibus para retornar à Curitiba.

Continua depois da publicidade

Em nota oficial, o Juventude lamentou o ocorrido antes do confronto e culpou os torcedores do Athletico-PR pela confusão. “Lamentavelmente, alguns “torcedores” do Athletico chegaram no estádio Alfredo Jaconi buscando exclusivamente confusão, saindo do setor destinado aos visitantes, percorrendo mais de 100 metros na rua, portando foguetes, pedras e armas brancas até o local onde estava localizada a torcida do Juventude. No caminho, torcedores que chegavam ao estádio foram agredidos, carros foram danificados e o comércio se viu obrigado a fechar as portas. Conduta inaceitável e absolutamente condenável”, reprovou o clube.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].