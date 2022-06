Festival João Rock agita Ribeirão Preto com nomes como Pitty, Nando Reis, Céu, Criolo e Emicida

Por Estadão - Estadão 9

Em sua 19ª edição, o festival João Rock vai animar o interior neste sábado, 11, mas especificamente a cidade de Ribeirão Preto. O tradicional evento de música contará com nomes 27 atrações, com nomes como Erasmo Carlos, Gabriel o Pensador, Marcelo Falcão, Barão Vermelho, Planet Hemp, Pitty com Nando Reis, que estarão se apresentando em três espaço, o Palco João Rock, o Palco Brasil e o Palco Fortalecendo a Cena.

Entre as apresentações programadas para o João Rock, algumas novidades prometem marcar o evento. Será esse o caso da união da cantora Céu com os rappers Criolo e Emicida, que apresentam o show-manifesto Amor, Ordem e Progresso. O objetivo dos músicos com esse projeto é contaminar a sociedade com o desejo de construir uma identidade nacional que abarque a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro, segundo comunicado.

Terá ainda, como novidade, a apresentação de Pitty com Nando Reis, que estão unidos na turnê nacional As Suas, As Minhas e As Nossas. Eles contam com a banda formada por Martin Mendonça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo), Daniel Weksler (bateria), Alex Valey (teclados) e Paulo Kishimoto (lap steel e percussão), que também assina a direção musical ao lado de Pitty.

Serão 14 horas de shows, que vai ocupar o Parque Permanente de Exposições e terá a abertura dos portões às 13h. Uma das novidades será a apresentação o grupo Roça Nova, que venceu concurso de bandas do festival e estará no Palco João Rock. Mas quem dará início à maratona musical será o Coruja BC1 no palco Fortalecendo a Cena, enquanto no Palco Brasil, o primeiro shows será da banda Braza.

Além dos shows

Seguindo o embalo do rock, o festival reservou espaço para atividades mais radicais. Será um desafio para o público fazer um sobrevoo pelo público na tirolesa de 210 metros de extensão e 14 metros de altura. Terá também algo um pouco mais tranquilo, que será o simulador de asa-delta, onde uma espécie de aeronave instagramável dará uma volta de 360º, atingindo até 6 metros de altura do chão, além de registrar todo o percurso para que o participante compartilhe em suas redes sociais.

Outra atração para divertir ao ritmo do rock é a roda-gigante. Com 22m de altura, o público terá uma visão geral do evento. Além das apresentações musicais, o evento oferece ainda atrações paralelas e um dos destaques será a presença do hexacampeão mundial de skate Sandro Dias, o Mineirinho, com sua equipe. No local da exibição haverá a única rampa Half Pipe móvel do País, que mede 4,20m de altura, 15m de largura e 17m de comprimento. A estrutura é do próprio Mineirinho.

Line-up

Palco João Rock

16h – Roça Nova

16h50 – Djonga

17h55 – Humberto Gessinger

19h – Baianasystem

20h05 – Titãs

21h10 – CPM22

22h15 – Natiruts

23h20 – Pitty e Nando Reis

0h40 – Emicida, Criolo e Céu

Palco Brasil

14h45 – Braza

16h40 – Gabriel O Pensador

18h35 – Erasmo Carlos

20h30 – Marcelo Falcão

22h25 – Barão Vermelho

0h20 – Planet Hemp

Palco Fortalecendo a Cena

13h50 – Coruja BC1

15h45 – Cynthia Luz e Froid

17h40 – Rashid, Lelê e Drik Barbosa

19h35 – Lagum

21h30 – Poesia Acústica

23h25 – Matuê

Mais informações no site do festival João Rock – www.joaorock.com.br

