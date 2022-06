J-Hope, do BTS, é confirmado como atração do Lollapalooza dos EUA

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

J-Hope, do grupo BTS, foi confirmado como uma das atrações principais (ou, em inglês, headliners) do Lollapalooza dos Estados Unidos, que ocorrerá nos dias 28 a 31 de julho, no Grant Park de Chicago. O rapper encerrará o evento no domingo, dia 31. Com essa apresentação, ele se tornará o primeiro artista sul-coreano a liderar o palco principal de um grande festival de música estadunidense. O Lolla Chicago deste ano já confirmou nomes como Charli XCX, Dua Lipa, Green Day, Metallica, The Kid Laroi e Tomorrow x Together.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].