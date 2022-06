Verstappen se diz ansioso para resolver 'assuntos inacabados' no GP do Azerbaijão

Por Estadão - Estadão 7

O GP do Azerbaijão, marcado para domingo, está sendo aguardado com ansiedade por Max Verstappen, que tem “assuntos inacabados” para resolver no Circuito Urbano de Baku, segundo suas próprias palavras. Ao dizer isso, o piloto se refere à imensa frustração vivida por ele na temporada passada, durante a disputa da etapa azerbaijana da Fórmula 1.

Na ocasião, o holandês da Red Bull caminhava para uma vitória tranquila, mas teve um problema no pneu e acabou se chocando com as barreiras, a cinco voltas do fim. O acidente o forçou a abandonar a prova. O único lado bom daquele dia foi a vitória de seu companheiro de equipe, Sergio Pérez.

“Estou ansioso para voltar a Baku, temos alguns assuntos inacabados por lá depois do que houve no ano passado”, afirmou o atual campeão da Fórmula 1. “É uma pista complicada, com grandes zonas de frenagem e de uma saída apertada. Encontrar a melhor afinação para o carro será difícil em termos de garantir o nível correto da asa”, completou.

Além do desafio pessoal de compensar a frustração do ano passado, Verstappen espera melhorar o desempenho nos treinos classificatórios nesta temporada. Por enquanto, após sete corridas, ele foi pole position apenas uma vez, no GP da Emilia-Romana. “Também será interessante ver se podemos melhorar nosso desempenho em uma volta para a qualificação, já que estamos devendo um pouco”, avaliou.

De qualquer forma, Verstappen está liderando o Mundial de Pilotos, com 125 pontos contra 116 do ferrarista Charles Leclerc. Pérez, vencedor do GP de Mônaco, há duas semanas, é o terceiro, com 110, e pode brigar com o companheiro da Red Bull pelo título se mantiver o bom desempenho.

“Acho que estou no melhor momento da carreira e pilotando para uma equipe que busca sempre a perfeição, que é a combinação perfeita para mim e para qualquer piloto”, disse Pérez. “A luta pelo campeonato é muito apertada, então precisamos estar totalmente focados. Foi muito especial vencer minha primeira corrida com a equipe, em Baku, na última temporada, me trouxe muita alegria”, completou.

