Quem é Darwin Nuñez, uruguaio desejado pelo Liverpool e sensação do Benfica

Darwin Nuñez é objeto de desejo do Liverpool para substituir Sadio Mané, que deve se transferir ao Bayern de Munique para a próxima temporada europeia. O atacante do Benfica tem apenas 22 anos, marcou 34 gols em 48 jogos na temporada e foi artilheiro do Campeonato Português. O valor da transferência está especulado em 85 milhões de libras (cerca de R$ 519 milhões), mas o número pode atingir 100 milhões de libras (R$ 610 milhões).

Assim como Mané, pode atuar centralizado ou pelas pontas. Nuñez foi identificado como um alvo ideal por ser jovem, rápido, ter bom porte físico e ser goleador. Cria da base do Peñarol, o atacante foi lançado nos profissionais em 2017 e, dois anos depois, já havia se transferido para o Almería, da Espanha, onde teve bom desempenho e pôde comprar uma casa para a sua família. Passou por todas as seleções de base do Uruguai e hoje atua pela principal.

“Darwin tem características que não são muito comuns nos atacantes de hoje. Vai ser um jogador de topo mundial. Vou perdê-lo em pouco tempo”, profetizou Jorge Jesus, à época no comando do Benfica.

Quem também faz elogios a Nuñez é o compatriota Diego Forlán. “Penso que ele tem algumas coisas de Cavani e Suárez. Tem um bom físico: é alto e muito forte. Tem de continuar a trabalhar porque tem potencial… e muito”, destacou o ídolo uruguaio ao diário espanhol Marca.

Nascido na cidade de Artigas, que faz fronteira com o Brasil, foi descoberto aos 14 anos pelo ídolo do Peñarol José Perdomo, que o levou para a capital Montevidéu. A tarefa não foi nada fácil. A mãe Silvia já havia “perdido” o filho Júnior para a base do clube e não queria novamente se despedir de outro filho.

Perdomo precisou insistir e contou com a ajuda do pai dos meninos. Darwin se juntou ao irmão mais velho na base do Peñarol, mas as saudades de casa foram mais fortes, e ele retornou à cidade natal. Meses depois, a insistência de Perdomo e do pai o levou de volta à capital para iniciar sua carreira promissora.

Para Nuñez chegar ao Liverpool, é preciso a confirmação da saída de Mané. Nesta semana, o clube inglês rejeitou uma proposta de 30 milhões de libras pelo ídolo senegalês, que tem seu contrato perto de se encerrar e busca novos ares. O mercado de transferências envolvendo atacantes está agitado. A sensação norueguesa Erling Haaland deixou o Borussia Dortmund para reforçar o Manchester City, enquanto o polonês Robert Lewandowski força sua saída do Bayern para jogar pelo Barcelona.

