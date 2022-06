Bruna é a décima primeira eliminada do 'No Limite 2022'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Bruna Negreska foi a décima primeira eliminada do reality show No Limite no programa exibido nesta terça-feira, dia 7. A personal trainer era a última mulher da Tribo Lua. No episódio, cada grupo precisou escolher dois integrantes para mudar de tribo. Com isso, Matheus Pires e Pedro foram enviados para a Lua, enquanto Janaron e Rodrigo tiveram que ir para a Sol. Contudo, todos os quatro ficaram imunes. A Tribo Lua ganhou a Prova do Privilégio, mas perdeu a de Imunidade, então eles tiveram que votar entre si no Portal de Eliminação. Com os recém-chegados imunes, Bruna virou alvo e levou todos os votos.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].