Aliviado, Hélio dos Anjos elogia dedicação do elenco da Ponte Preta

A vitória suada sobre o Ituano, por 2 a 1, em Itu, na terça-feira, não só acabou com um jejum de cinco jogos como tirou a Ponte Preta da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Para Hélio dos Anjos, isso é recompensa pela dedicação do elenco no dia a dia.

“Dá uma aliviada a todos nós. Ao clube, aos torcedores, aos jogadores. Eu sempre falei para eles treinarem para eles, trabalharem para eles que o resultado chegaria. Eles se esforçam muito”, destacou o treinador pontepretano.

Mais tranquila, a Ponte Preta não tem muito tempo para comemorar, pois volta a campo no sábado, contra o Londrina, no estádio Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada. Hélio dos Anjos, inclusive, já projetou o jogo.

“Temos um jogo dificílimo. O Londrina está equilibrado, tem uma dupla de ataque muito interessante, mas, se a gente ganhar, já vai para aquele bloco do outro campeonato. Neste momento, estamos disputando um campeonato, e Vasco e Cruzeiro estão disputando outro. Se ganhar, como eu espero, quem sabe a gente não começa a encostar nos dez primeiros”, disse o treinador.

Para o jogo contra o Londrina, Hélio dos Anjos tem a volta do lateral-direito Norberto, que cumpriu suspensão, e espera ter o volante Felipe Amaral, desfalque em Itu por lesão.

Com a vitória sobre o Ituano, a Ponte Preta subiu seis posições e está na 13ª colocação, com 12 pontos.

