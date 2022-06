PIB do Japão recua 0,1% no 1º trimestre na comparação trimestral

Por Estadão - Estadão 5

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão recuou 0,1% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o trimestre anterior, de acordo com a leitura final publicada pelo Escritório de Estatísticas do país. O resultado apresentou uma queda menor que a de 0,2% registrada na primeira leitura. Em comparação a igual período do ano passado, o PIB caiu 0,5% – menos que a queda de 1,0% divulgada na primeira leitura. Fonte: Dow Jones Newswires.

