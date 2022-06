Grêmio derrota Novorizontino em Porto Alegre e quebra série negativa na Série B

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Grêmio reencontrou o caminho da vitória, após cinco tropeços consecutivos, ao derrotar o Novorizontino por 2 a 0 na noite desta terça-feira, em Porto Alegre, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho alcançou a quinta posição, com 17 pontos, próximo do G-4. Os paulistas, por outro lado, ficaram em sétimo, com 14, e não vencem há quatro jogos.

Continua depois da publicidade

O domínio do Grêmio foi evidente no primeiro tempo. No entanto, o time gaúcho não conseguiu criar muitas oportunidades, dentre elas, Diego Souza cabeceou e mandou para fora. Rodrigues também tentou, mas errou o alvo.

O Novorizontino optou por jogar defensivamente e pouco assustou. A melhor oportunidade foi com Ronaldo. Ele cabeceou no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Gabriel Grando. Já o Grêmio chegou a marcar com Bitello, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance.

Advertisement

Nos minutos finais, o Grêmio foi com tudo para cima e, com ajuda do VAR, teve um pênalti marcado a seu favor. Diego Souza foi para a cobrança e mandou no fundo das redes, aos 54 minutos.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, o time gaúcho começou pressionando e ampliou aos 12 minutos. Nicolas tocou para Biel, que deixou passar e viu Janderson acertar um bonito chute para fazer mais um na Arena.

Depois do gol, o jogo caiu de produção. O Novorizontino se entregou, enquanto o Grêmio se acomodou e apenas deixou o tempo passar para confirmar a vitória.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Guarani, no domingo, às 11h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Na segunda-feira, às 20h, o Grêmio visita o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 NOVORIZONTINO

GRÊMIO – Gabriel Grando; Rodrigues, Pedro Geromel e Kannemann; Edilson, Thiago Santos (Lucas Silva), Bitello (Mateus Sarará) e Nicolas; Janderson (Gabriel Silva), Diego Souza (Elkeson) e Gabriel Teixeira (Elias). Técnico: Roger Machado.

NOVORIZONTINO – Giovanni; Felipe Rodrigues (Willean Leo), Rodolfo Filemon (Jhony Douglas), Ligger e Romário; Joílson, Léo Baiano, Gustavo Bochecha e Diego Torres (Rômulo); Danielzinho (Ronald) e Ronaldo (Quirino). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Diego Souza (pênalti), aos 54 minutos do primeiro tempo; Janderson, aos 12 do segundo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Elias e Janderson (Grêmio); Ligger e Rodolfo Filemon (Novorizontino).

RENDA – R$ 364.029.00.

PÚBLICO – 11.098 pagantes.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].